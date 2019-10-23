Киев, , 20:20 — REGNUM Без транзита российского газа через территорию Украины несколько украинских городов могут недополучить отопление. Об этом сегодня, 23 октября, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

По словам главы украинского правительства, если не удастся подписать новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины, то у республики, в принципе, хватит собственных запасов газа, однако придется по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, и проблемы с тепло‑ и газоснабжением в ряде городов будут.

«У нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что украинские власти о всех возможных проблемах знают и никаких «внештатных историй» не произойдет.

Гончарук вновь заявил, что Украина не будет продлевать действующий контракт на транзит российского газа. Киев хочет заключить некий долгосрочный контракт по евросоюзному законодательству.