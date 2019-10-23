Москва, , 20:04 — REGNUM Международная экологическая организация Greenpeace заявила, что евросоюзная атомная компания Urenco возобновила ввоз в Российскую Федерацию отходов обогащенного урана — так называемых «хвостов», представляющих собой обедненный гексафторид урана — ОГФУ. Эти «хвосты» будут вновь обогащаться на мощностях «Росатома».

Радиационная опасность Navy.mil

При этом Greenpeace утверждает, что ввозимый в Россию ОГФУ якобы очень радиоактивен и токсичен.

Однако главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo. ru Александр Уваров в интервью РИА Новости заявил, что сообщение Greenpeace не соответствует действительности.

Уваров подчеркнул, что ОГФУ — это не радиоактивные отходы, а ценное сырье для атомной энергетики. При этом дообогащение ОГФУ — это распространенная практика в мировой атомной отрасли.

В смысле радиоактивности ОГФУ безопасен. Процедура по его дообогащению не представляют никакой угрозы населению.

Все эти процедуры всегда сопровождаются жестким экологическим контролем со стороны и евросоюзных заказчиков, и российских исполнителей.