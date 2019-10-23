Владикавказ, , 19:51 — REGNUM Власти Северной Осетии намерены изучить модель развития горных территорий Швейцарии. Северокавказская республика заинтересована в сотрудничестве со швейцарскими предпринимателями и надеется на участие инветоров в реализации проекта курорта «Мамисон». Об этом 23 октября заявил глава РСО-Алании Вячеслав Битаров на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в России Ивом Россье.

Отметив, что Швейцария давно сумела превратить «горный фактор» в одно из своих экономических преимуществ, Битаров подчеркнул, что Северная Осетия, в которой также большая часть территории находится в горах, рассматривает участие швейцарских инвесторов как возможность поучиться развивать это преимущество.

Ив Россье также отметил, что стороны могут развивать отношения «по широкому кругу направлений, представляющих взаимные интересы».