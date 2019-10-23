Ашхабад, , 19:40 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках визита в Токио провел рабочий завтрак с руководителями корпораций ITOCHU, Sojitz, Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries и других крупных японских компаний, передает «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер акцентировал внимание на участии японских компаний в реализации целого ряда проектов в Туркмении и перспективах сотрудничества с японскими бизнесменами в сфере развития промышленно-технологической инфраструктуры страны.

«В дальнейшем она может быть использована обеими странами для развития экономических связей с регионами Среднего и Ближнего Востока, бассейнов Каспийского, Черного и Средиземного морей», — подчеркнул он.

Глава государства рассказал японским партнерам о новой экономической стратегии Туркмении, предполагающей создание новых высокотехнологичных и наукоемких предприятий в нефтегазовой, энергетической, транспортной, коммуникационной, компьютерной и водной сферах, а также в текстильной промышленности.

Бердымухамедов отметил, что выгодное географическое положение позволило Туркмении возродить в современном формате Великий Шелковый путь и принять участие в создании транспортных коридоров, которые делают выгодным инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру страны.

Также президент обозначил перспективы в совместной работе с японскими компаниями в деле создания в Туркмении предприятий в области электроники, компьютерного и логистического сервиса.

Подводя итоги, Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что сейчас в Туркмении зарегистрировано 37 инвестиционных проектов с участием японских компаний на общую сумму $12 млрд (763,6 млрд рублей).

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