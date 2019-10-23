Абу-Даби, , 19:20 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах прошла первая деловая миссия субъектов Северного Кавказа. В ней приняли участие 120 представителей СКФО. Среди них специалисты в сфере туризма, ресторанного бизнеса, руководители органов власти субъектов округа, пишет ТАСС.

Мероприятие было организовано фондом «Посети Кавказ». Его руководитель Станислав Аристов отметил, что ОАЭ были выбраны неслучайно. В этой стране туристическим бизнесом занимается множество компаний и туроператоров, а регионам Северного Кавказа очень важно наладить въездной поток туристов, считает гендиректор фонда.

В программе деловой миссии были мастер-классы от ведущих представителей туриндустрии ОАЭ, посещение объектов туризма. В свою очередь делегация с Северного Кавказа смогла представить туристические направления и достопримечательности и рассказать о возможностях развития турбизнеса в округе.