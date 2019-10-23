Ульяновск, , 19:12 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области чиновник из местной администрации оплатил два штрафа на 40 тыс. рублей за передачу муниципального имущества без торгов. Об этом сообщает УФАС по региону.

По данным ведомства, должностное лицо комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Барышского района совершены административные правонарушения, предусмотренные ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ («Заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения»). В УФАС уточняют, что муниципальное имущества по истечении срока договора аренды было передано двум компаниям без проведения торгов.

В августе 2019 года антимонопольное ведомство вынесло два постановления о назначении штрафов в размере 20 тыс. рублей каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября антимонопольщики вынесли постановление об административном наказании в отношении должностного лица комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новоспасского района. По данным ведомства, муниципальное имущество было передано без торгов, назначено 20 тыс. рублей штрафа.

Ранее УФАС оштрафовало на 40 тыс. рублей должностное лицо администрации Тимирязевского сельского поселения за неправомерный «отказ в допуске к участию в аукционе нескольким физическим лицам».

Читайте также: Ульяновский чиновник оштрафован за недопуск физлиц к аукциону