Сочи, Краснодарский край, , 19:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка сегодня, 23 октября, заявил, что общая сумма списания Россией задолженности с африканских стран уже превысила $20 млрд.

Экономический форум Россия – Африка Kremlin.ru

Это заявление Путина было неправильно воспринято рядом СМИ и растиражировано в том ключе, что Россия якобы единовременно списала африканским странам долги на общую сумму в $20 млрд.

Примечательно, что ещё в преддверии саммита Россия — Африка 20 октября Путин в интервью говорил, что в постсоветское время, в конце XX века Россия списала африканским странам советские долги на сумму в $20 млрд.

«Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам. Поэтому мы сочли оптимальным вариантом для всех начать сотрудничество с чистого листа», — пояснил президент России.