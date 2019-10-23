Казань, , 19:01 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии в трех чтениях приняли поправки к закону, который регламентирует методику расчета субвенций на отлов бездомных животных. В 2020 году объем средств, выделяемых на эти цели, увеличится до 56,5 млн рублей, при том что в 2019 году на это было направлено 27,5 млн рублей.

Документ разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным, отметил глава комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. Теперь субвенция учитывает расходы на отлов безнадзорных животных, их транспортировку в приют для животных и возврат безнадзорных животных, не проявляющих агрессивности, на прежние места их обитания. Кроме того, учитываются и медицинские расходы на животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий регионам отказываться от усыпления бездомных животных. По мнению автора проекта Владимира Бурматова («Единая Россия»), метод ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат) для регулирования численности бездомных животных значительно гуманнее и дешевле, чем усыпление, также он позволяет вести учет безнадзорных животных и бороться с распространением заболеваний среди них, а также ведет к реальному сокращению популяции безнадзорных животных.