Махачкала, 23 октября 2019, 18:43 — REGNUM Около 1,7 млрд рублей направит из нетарифных источников на повышение надежности энергоснабжения жителей Дагестана группа компаний «Россети». Как сообщили в департаменте по связям с общественностью и СМИ, комплексная программа ремонта энергообъектов реализуется в рамках второго этапа масштабных Всероссийских учений энергетиков.

Около 1,7 млрд руб. направят «Россети» на ремонт энергообъектов Дагестана
Около 1,7 млрд руб. направят «Россети» на ремонт энергообъектов Дагестана
Департамента по связям с общественностью и СМИ

По словам генерального директора компании Павла Ливинского, энергокомпания продолжила положительную отраслевую практику в Дагестане вторым этапом Общероссийских учений энергетиков. С лета текущего года в ремонтно-восстановительных мероприятиях на объектах республики вновь задействованы энергетики со всей России. Специалистами группы проведен технический аудит объектов электросетевого комплекса республики, по итогам которого энергетики разработали специальную программу мероприятий для модернизации и реконструкции энергообъектов региона.

Напомним, в 2018 году «Россети» провели на территории Дагестана Всероссийские учения энергетиков, в ходе которых были заменены около 8,2 тысяч опор, установлены 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложено 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировано 388 трансформаторных подстанций. В связи с многочисленными обращениями жителей, увидевших кардинальные перемены в ходе учений, были выполнены дополнительные объемы работ на участках, где их проведение изначально не планировалось.

Около 1,7 млрд руб. направят «Россети» на ремонт энергообъектов Дагестана
Около 1,7 млрд руб. направят «Россети» на ремонт энергообъектов Дагестана
Департамента по связям с общественностью и СМИ

«Сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россети», задействовано 257 единиц техники, — напомнил Ливинский. — До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 млн жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период».