Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 24 октября, Госдума в первом чтении законопроект, обязывающий производителей техники и гаджетов устанавливать российские программы, сообщает ИА REGNUM.

Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для компьютеров, ноутбуков, планшетов и прочих гаджетов, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будут определяться правительством РФ.

Реализация законопроекта позволит использовать российским пользователям интернета услуг связи «доступные и качественные отечественные программы для ЭВМ, включая мобильные приложения и программы, а также обеспечит потребителям возможность приобретения отдельных видов технически сложных товаров (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией «смарт-ТВ») без необходимости дополнительной установки на них мобильных приложений и иных программ для ЭВМ», отмечают авторы.

Законопроект будет доработан ко второму чтению, в частности, депутаты считают целесообразным для устранения правовой неопределенности указать федеральный орган исполнительной власти, к полномочиям которого будут отнесены функции составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены.