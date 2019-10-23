Воронеж, 23 октября 2019, 18:07 — REGNUM Воронежское УФАС признало ПАО «МРСК Центра» нарушившим порядок подключения к электрическим сетям и назначило компании штраф в 600 тыс. рублей, сообщили 23 октября в пресс-службе ведомства.
В УФАС обратился гражданин, сообщивший, что ПАО «МРСК Центра» не исполнило в установленный срок мероприятия по технологическому присоединению нежилого помещения к электрическим сетям.
По результатам рассмотрения дела компании был назначен административный штраф в сумме 600 тыс. рублей.