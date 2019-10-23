Душанбе, , 18:05 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня, 23 октября, приняла поправки в закон страны «О государственной пошлине». В частности, согласно внесённым изменениям, будет отменена оплата государственной пошлины за регистрацию и ликвидацию предприятий вне зависимости от формы их деятельности.

На сегодня, по словам замглавы налогового комитета при правительстве Таджикистана Нарзулло Маликзоды, в стране действуют следующие ставки: госрегисрация коммерческой организации (25 расчётных показателей (РП) — 9 тыс. рублей), госрегистрация НКО (7 РП — 2,5 тыс. руб.), регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) на основании свидетельства (2 РП — 722 руб.) и на основании патента (1 РП (55 сомони) — 361,2 руб. по курсу ЦБ РФ), регистрация ликвидации и/или прекращения деятельности юрлиц, филиалов, иностранных юрлиц и предпринимателей (50% от суммы пошлины, взимаемой за регистрацию субъекта), а также выдача дубликата документа, подтверждающего госрегистрацию (50% от пошлины, взимаемой за госрегистрацию создания субъекта).

Представитель налогового комитета отметил, что все вышеназванные платежи аннулируются после внесения поправок.

Маликзода добавил, изменений в закон «О государственной пошлине» вносятся для сокращения затрат как времени, так и финансовых средств предпринимателей, регистрирующих или ликвидирующих свой бизнес. Поправки были подготовлены по поручению правительства и, как рассчитывают таджикские власти, позволит улучшить позиции страны в рейтингах «Всемирного банка».