Воронеж, , 17:49 — REGNUM Доля Воронежской области в производстве сельхозпродукции в России в 2018 году составила почти 4%. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 23 октября, говорилось в ходе презентации агропромышленного комплекса региона, в которой в Москве по поручению губернатора Александра Гусева выступил руководитель департамента аграрной политики Алексей Сапронов. Презентация состоялась на территории организованной Агентством стратегических инициатив «Точки кипения». Участие в мероприятии приняли представители российского и зарубежного бизнеса.

Как рассказал Алексей Сапронов, по итогам 2018 года в Воронежской области было произведено 3,9% объема сельскохозяйственной продукции страны, стоимость ее суммарно составила свыше 200 млрд рублей. В регионе увеличено производство молока и мяса, был собран высокий урожай зерновых. В числе задач 2019 года — снижение зависимости от зарубежных технологий и материалов, используемых для получения продукции АПК, повышение ее качества и безопасности за счет развития органического производства. Также в регионе приступили к внедрению нового подхода при оказании несвязанной поддержки — речь идёт о возмещении части затрат сельхозтоваропроизводителям по установленным ставкам с учетом степени выполнения целевых показателей. В пилотном режиме отрабатываются процессы по предоставлению субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на приобретение крупного рогатого скота для личных подсобных хозяйств.

Традиционно экспортным товаром для региона считаются зерновые, теперь же, отметил Сапронов, реализуется задача по наращиванию поставок масложировой продукции — в конце сентября первая партия воронежского масла отправилась в Китай.

Отдельным стратегическим направлением развития АПК региона является создание кластера по глубокой переработке зерна. На данный момент уже выбраны участки под размещение производства, проанализированы рынок продуктов глубокой переработки зерна, разработана «дорожная карта». Для строительства новых предприятий регион располагает всеми необходимыми ресурсами и соответствующей инфраструктурой и готов удовлетворить потребности инвесторов, подчеркнул докладчик.

Результатом презентации стал высокий интерес к региону со стороны бизнеса: присутствующие обменялись мнениями по перспективным направлениям развития АПК региона, также уже установлены контакты для поиска дальнейших путей сотрудничества между разными странами и правительством Воронежской области, а также департаментом аграрной политики.