Нью-Йорк, США, , 17:44 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги среды разнонаправленно, 23 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 47,14 пункта (0,18%), до 26 835,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,98 пункта (0,07%), до 2994,01 пункта, индекс Nasdaq снизился на 14,06 пункта (0,17%), до 8090,24 пункта.

Рост рынка поддерживается предстоящими торговыми переговорами с Китаем, однако настроение инвесторов портят слабые прогнозы ряда крупных компаний, в том числе Caterpillar и Texas Instruments.

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