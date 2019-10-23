Псков, , 17:34 — REGNUM В Псковской области продлили время розничной продажи алкоголя на час в вечерние часы и на час — в утренние. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соответствующие поправки губернатор Михаил Ведерников внёс сегодня, 23 октября, в постановление областной администрации.

Продажа алкоголя

Теперь алкоголь запрещено продавать с 22:00 до 10:00, а не с 21:00 до 11:00, как было раньше.

«Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования», — пояснили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, необходимость таких изменений власти региона объяснили борьбой с рюмочными и псевдокафе, с которыми трудно конкурировать легальным магазинам. Также заявлялось, что с просьбой увеличить время продажи алкогольной продукции к губернатору «обращались представители общественности».

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