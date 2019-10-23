Киев, , 17:26 — REGNUM Украина в январе — августе 2019 года импортировала 7,7 млрд кубометров природного газа на общую сумму около 1,5 млрд долларов.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующую информацию сегодня, 23 октября, опубликовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, главным продавцом топлива на Украину являются зарегистрированные в Швейцарии компании, которые поставили в общей сложности 3,2 млрд кубометров газа на 621,4 млн долл. Также в тройке лидеров — компании, зарегистрированные в Германии (2,44 млрд кубометров на 472,8 млн долл.) и Чехии (448,3 млн кубометров на 85,9 млн долл.).

Ведомство информирует, что в поставках газа на Украину в нынешнем году участвовали также компании из Венгрии, Польши, Австрии, Франции, Великобритании и Люксембурга.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной статистике, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл. Однако в этом году показатель должен быть выше из-за рекордного уровня закачки топлива в ПХГ на грядущий осенне-зимний сезон.

Также напомним, что после внедрения властями Украины европейского энергетического законодательства, с 1 января 2020 года, российский Газпром сможет выйти на украинский газовый рынок и поставлять потребителям газ в любом объеме. Этот факт признал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, заявив, что Газпром может завоевать украинский рынок «достаточно эффективно» — если по ценовой политике газ будет дешевле, чем предлагают европейские поставщики.