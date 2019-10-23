Магнитогорск, Челябинская область, , 17:18 — REGNUM В Магнитогорске директор одной из фирм задолжал своим сотрудникам более 800 млн рублей. Долг возник в первом квартале 2019 года, сообщает пресс-служба челябинского областного управления СКР.

В отношении руководителя было заведено уголовное дело. В течение двух месяцев после этого он погасил задолженность. В связи с этим его освободили от наказания.

Отметим, случаи освобождения граждан, привлекаемых по экономическим статьям, от уголовного наказания не редкость. Эта норма была прописана в Уголовном кодексе России федеральным законом № 553-ФЗ от 27 декабря 2018 года. Согласно ей если подследственный расплатился по счетам, то он освобождается от наказания.