Нью-Дели, , 19:28 — REGNUM Правительство Индии одобрило повышение минимальной закупочной цены на озимые культуры в 2019/20 финансовом году. Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В ходе пресс-конференции министр информации и телерадиовещания Индии Пракаш Джавадекар заявил, что правительственный комитет по экономическим делам под председательством премьер-министра Нарендры Моди постановил увеличить минимальные закупочные цены на озимые культуры. По словам министра южноазиатского государства, в 2019/20 финансовом году пшеница будет продаваться по цене 1 925 рупий (примерно 1 740 рублей) за центнер, ячмень — 1 525 рупий (примерно 1 375 рублей) за центнер, бобовые — 4 800 рупий (около 4 330 рублей) за центнер. Также цены будут повышены на горох (4 875 рупий или 4 400 рублей за центнер) и подсолнечник (5 215 рупий или 4 700 рублей за центнер).

В среднем прирост минимальных закупочных цен на озимые культуры составил от 85 до 250 рупий (примерно 75−225 рублей) за центнер. Наибольшее увеличение цен наблюдается в случае бобовых: минимальная закупочная цена увеличится на 325 рупий (290 рублей) за центнер, или на 7,2%.