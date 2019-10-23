Белгород, , 17:23 — REGNUM Депутаты Белгородского городского совета 23 октября приняли решение снизить до 2023 года на 50% земельный налог для владельцев автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Строительство новых объектов поспособствует переходу автомобилистов на газомоторное топливо и позволит снизить транспортные издержки, а также негативное влияние на окружающую среду, сообщает пресс-служба горсовета.

Газовое оборудование для автомобиля

Администрация города предоставила три земельных участка в областном центре на улицах Механизаторов, Калинина и Студенческой для строительства новых газовых станций. Объекты представляют собой метановые «мини-заводы», на которых в отличие от бензиновых, АЗС топливо перед заправкой в автомобиль будет предварительно обрабатываться.

Соглашение по передаче земельных участков оформлено в рамках областного пилотного проекта, рассчитанного до 2021 года.

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