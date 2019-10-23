Тбилиси, , 17:07 — REGNUM 22 октября комитет по монетарной политике Национального банка Грузии повысил ставку рефинансирования до 8,5%, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Грузинский лари

Это решение вызвано падением курса национальной валюты Грузии — лари. Напомним, за последние два месяца Нацбанк уже два раза повышал ставку рефинансирования. Так, 4 сентября ставка рефинансирования была увеличена на 0,5% и достигла 7%, 25 сентября на внеочередном заседании комитет принял решение о повышении ставки рефинансирования и довел ее до 7,5%. Однако эффект оказался кратковременным, и было принято решение о повышении ставки на 1%.

Согласно данным банка, годовая инфляция в сентябре составила 6,4%. По прогнозам специалистов, в этом году инфляция останется выше целевого уровня, но начнет снижаться с марта следующего года и в среднесрочной перспективе будет держаться в рамках целевых значений, заявили в Нацбанке.

Следующее заседание комитета по монетарной политике назначено на 11 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, падение курса лари началось несколько лет назад, но периодически происходили периоды некоторой стабилизации и даже небольшого упрочения, а затем опять продолжалось обесценивание. Грузинские независимые и оппозиционно настроенные эксперты и оппозиционные политики видят в этом процессе прямую вину правительства «Грузинской мечты», которое, по их мнению, проводит неправильную и ориентированную на интересы одного лица или конкретной группы лиц экономическую политику.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 7,5%