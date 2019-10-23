Нижний Новгород, , 17:06 — REGNUM Депутаты гордумы Нижнего Новгорода 23 октября одобрили проект положения, который касается возмещения расходов парламентариев на командировки. В число подлежащих компенсации расходов вошли железнодорожные билеты в вагоне класса «СВ» и авиаперелеты по тарифу бизнес-класса.

Кроме того, будут возмещаться расходы по найму жилья, но стоимость его должна соответствовать цене однокомнатного номера, расходы на оформление въездной визы, а в случае участия в мероприятиях будут компенсироваться регистрационные взносы. Депутаты, работающие на постоянной основе, будут получать еще 700 рублей в день в качестве суточных.

Сумма расходов всех депутатов, подлежащих компенсации, не должна превышать 1 млн рублей в год. Проект был принят большинством голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, планируя год назад не только нижегородский городской бюджет 2019 года, но и перспективный бюджет на последующие два, депутаты заявляли, что в 2020 году доходная часть будет 29,095 млрд рублей, расходная — 29,064 млрд рублей при профиците 31,8 млн рублей. Проект бюджета пока проходит согласования на комиссиях и комитетах, но уже сейчас очевидно, что от дефицитности никуда не деться. Расходные обязательства превысят доходы на 2,2 млрд рублей. Бюджетные расходы будут оптимизировать «за счет повышения их эффективности в результате перераспределения средств на самые важные направления, снижения неэффективных затрат, применения системы нормирования закупок».