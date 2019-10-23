Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от руководителей муниципалитетов обратить внимание на снижение дебиторской задолженности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Евгений Кувайшев Midural.ru

Мэров и глав администрации призвали мобилизовать собственные доходы местных бюджетов. Снижение задолженности — это «важный доходный источник», чем нужно пользоваться, подчеркнул губернатор.

«В один момент этот вопрос не решить, это очень серьезная работа, требующая системного подхода. Но заниматься этим нужно активно», — сказал Куйвашев.

Ранее по поручению Куйвашева в муниципалитетах утвердили планы-графики работы с просроченной дебиторской задолженностью, а также назначили назначены ответственных за контроль данного направления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор призвал глав муниципалитетов не манипулировать статистикой. Руководители обязаны полно и достоверно передавать наверх информацию о ситуации на своих территориях, подчеркнул Куйвашев.

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