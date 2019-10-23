Бишкек, , 16:52 — REGNUM Турецкая компания Entes industrial plants, construction and erection contracting (Entes) подала в федеральный суд округа Колумбии США иск о взыскании с министерства транспорта Киргизии $25 млн (1,6 млрд рублей) за нарушение контракта, пишет «Рапси».

Судебный орган частично удовлетворил исковое заявление, но пока еще не решил вопрос о том, может ли сама республика быть привлечена в качестве ответчика.

Отмечается, что власти Киргизии согласились восполнить лишь часть от заявленных требований турецкой строительной фирмы.

Напомним, что киргизское правительство в 1999 году наняло в качестве подрядчика компанию Entes на реализацию проекта по реконструкции около 620 км дороги Бишкек — Ош, пообещав заплатить $52 млрд (3 трлн 308,9 млрд рублей).

На выполнение этой работы отводилось три года, но из-за нехватки материалов, плохой погоды и политической нестабильности в Киргизии срок сдачи проекта перенесли на октябрь 2005 года. При этом расходы турецкого подрядчика увеличились на $23 млн (более 1,4 млрд рублей).

Правительство Киргизии согласилось выплатить лишь часть от этой суммы, и турецкая компания в 2009 году подала иск в киргизский суд. В 2015 году суд признал требования Entes обоснованными и постановил, что минтранс должен выплатить фирме $16,6 млн (более 1 млрд рублей).

Турецкая компания посчитала размер выплаты заниженным и обратилась в высший суд Онтарио. В 2016 году канадский арбитраж удовлетворил их требования, но в 2018 году Entes решила подать иск еще и в федеральный суд округа Колумбии, обосновывая это тем, что ответчик в лице минтранса Киргизии может владеть имуществом в США.