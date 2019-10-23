Москва, , 16:42 — REGNUM «Справедливая Россия» проголосовала против проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг., так как не видит в нем прорыва, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Правительственный прогноз развития России на ближайшие три года не содержит прорыва», — заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Ремезков в ходе пленарного заседания.

На основе этого документа в том числе формируется проект главного финансового документа страны.

«Сформировавшийся за последние годы целый комплекс хронических бюджетных болезней лечить никто не собирается, это говорит о низком качестве управления, отсутствии жесткого контроля и главное персональной ответственности за такое положение дел конкретных лиц», — заявил парламентарий.

Граждане заняли выжидательную позицию.

«А наши терпеливые граждане продолжают ждать и выживать в условиях повышенного пенсионного возраста, увеличения всякого рода платежей, скоростного роста кадастровой оценки имущества, недоиндексация пенсий, социальных пособий, материнского капитала в соответствии с фактической инфляцией. И их вряд ли смогут в очередной раз убедить десятки тысяч страниц проекта бюджета, доводы, выступления представителей правительства, что деньги есть, но пока не для них», — заявил депутат.

При этом с каждым годом всё больше граждан России переступает черту бедности, теперь только по официальным данным в России живёт почти 21 млн нищих, а к бедным можно причислить 14,3% населения, добавил депутат.

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