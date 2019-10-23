Бишкек, , 16:40 — REGNUM Польский сыр не попал на российский рынок — незаконную схему поставок этого продукта под видом киргизского пресекли киргизские власти по результатам анализа информации, содержащейся в информационных системах Россельхознадзора. Об этом сегодня, 23 октября проинформировала пресс-служба российского ведомства.

Россельхознадзор выявлял польский сыр, ввезённый под видом киргизского, в сентябре и октябре. Поставленная в Оренбургскую область продукцию уничтожили.

«Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Киргизской Республики проинформировала Россельхознадзор об исключении киргизских организаций, причастных к данной схеме, из Реестра предприятий, имеющих право поставок своей продукции в страны-члены Евразийского экономического союза», — сказано в официальном сообщении.

Как польский сыр попал в Киргизию — не уточняется. Зачастую он поставляется из Белоруссии, которая не подержала Россию в ответных санкциях к странам Запада.