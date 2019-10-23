Нижний Новгород, , 16:39 — REGNUM 12 городов Приволжского федерального округа попали в мониторинг Общероссийского народного фронта по аварийности на дорогах, отремонтированных за два года в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Общественники констатируют снижение уровня безопасности после дорожных работ, при этом подчёркивая, что «ситуация в каждом отдельном городе сильно отличается», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

Мониторинг проводился в городах, которые участвовали в 2017—2018 годах в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В качестве основы были взяты данные ГИБДД. Всего было охвачено мониторингом 38 городов, в том числе 12 поволжских — Ижевск, Казань, Киров, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Саратов, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары.

Члены ОНФ констатировали, в целом число ДТП в 2018 году в 38 городах, где проводилось обследование, снизилось к уровню 2016 года на 510, число раненых — на 484 человека, погибших — на 155. Число аварий за два года снизилось в 22 агломерациях из 38.

При этом «фронтовики» подчеркнули, что ситуация в городах отличается. Лидерами по снижению аварийности стали Ростов-на-Дону (-23%) и Пермь (-22%), также отмечено значительное сокращение ДТП в Набережных Челнах, Саратове. Пермь также вошла в число лидеров по снижению количества раненых и погибших в автоавариях (-40%), Саратов — в группу регионов по наибольшему сокращению смертности на дорогах (-39%).

«Лучшие результаты по безопасности на дорогах за два года показали Пермь и Калининград», — отмечают в ОНФ.

Дорожная безопасность ухудшилась в десяти регионах. И здесь выделены три города. По данным общественников, наибольший рост числа жертв дорожно-транспортных происшествий зарегистрирован в Чебоксарах — на 64%: если в 2016 году на дорогах столицы Чувашии погибли 25 человек, то в 2017 году — 19, в 2018 году — 41. На 45% выросла смертность в результате дорожных аварий в Ульяновске, на 38% — в Омске.

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