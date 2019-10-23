История вопроса

Инициатива «Один пояс — один путь» предполагает создание «Морского Шёлкового пути XXI века» - логистического коридора для поставки китайских товаров в Европу, и «Экономического пояса Шёлкового пути» - экономического объединения государств для приложения китайского капитала.

Название «Шёлковый путь» взято по аналогии с существовавшим до XVI века караванным путём, по которому китайские товары поставлялись в Европу в обмен на золото и серебро.

Целью инициативы «Один пояс – один путь» является обеспечение доступа к европейскому рынку в условиях постепенного закрытия для Китая рынка США, для недопущения падения темпов роста китайской экономики. Снижение темпов роста экономики КНР грозит резким обвалом социальной сферы и политической нестабильностью. Кроме того, Китай накопил значительные валютные резервы, которые необходимо во что-то вкладывать.

Для реализации инициативы создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Продвигая данную инициативу, Китай декларирует цели выработки новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулирования экономического процветания вовлечённых стран, укрепления культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействия миру и устойчивому развитию.

В китайскую инициативу в перспективе должны быть привлечены не менее 60 стран. Будут построены морские порты, железные и шоссейные дороги, логистические мощности. В некоторых странах Азии инвестиции Китая в рамках «пояса» уже в значительной степени переформатировали местную экономику, которая выстраивается китайскими компаниями, китайскими рабочими и, в значительной степени, в интересах Китая. Власти государств Азии и Восточной Европы осознают возможные негативные последствия присоединения к китайской инициативе, но закрывают на это глаза в расчёте на инвестиции.





