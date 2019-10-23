Москва, , 16:32 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил главное направление экономики — транспорт и дороги, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Транспортное движение

«Главное направление в экономике: 100 лет не хотим принять этот тезис — транспортная экономика. Если были бы уже построены все дороги шоссейные, железные, авиасообщения, люди бы перемещались быстрее. Мы — сидячая страна, мы сидим: при Сталине в ГУЛАГе, а сейчас без ГУЛАГа всё равно все сидят на одном месте», — заявил Жириновский.

Основа экономики — это движение.

«Сперва дороги. Ведь все сделали: Германия, турки, эти китайцы, американцы. Уже Шёлковый путь хотят средневековый восстановить — это наша дорога. Какой там Китай, причём здесь Китай? То есть вот это вот проблема», — рассуждает парламентарий.

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