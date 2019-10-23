Москва, , 16:18 — REGNUM Два белорусских производителя молочной продукции попали под ограничительные меры Россельхознадзора: повторные нарушения были выявлены в продукции Полоцкого молочного комбината (несоответствие количества дрожжей в кефире) и ОАО «Бабушкина крынка» (превышение норм антибиотиков в сухом молоке и сыворотке). С 22 октября им запрещены поставки на российский рынок, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Молочная продукция Иван Шилов © ИА REGNUM

Россельхознадзор также предъявил претензии четырём белорусским производителям продуктов питания из-за неоднократных нарушений качества. Из-за этого на усиленный лабораторный контроль поставлены Гомельский белково-жировой завод — в его мясокостной свиной муке обнаружены ДНК крупного рогатого скота и курицы. «Санта Бремор» злоупотребляла красителями в продукции из форели, в полуфабрикатах из говядины «ЭкспортАльфаГрупп» были обнаружены листерии, а в продукции Калинковичского маслосырзавода были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Накануне управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отчиталось об уничтожении 8,44 тонн груш, нелегально ввезённых из Белоруссии на территорию ЕАЭС. Поставку «при движении в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов» перехватили сотрудники ФСБ.