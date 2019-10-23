Кабул, , 16:49 — REGNUM 22 октября официальные представители Торгово-инвестиционной палаты Исламской Республики Афганистан заявили, что в этом году экспорт гранатов в другие страны, прежде всего в Пакистан, может сократиться на 50%.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», к настоящему моменту экспорт гранатов Афганистаном составил 25 тонн, в то время как за аналогичный период прошлого года экспорт составил 70 тонн.

По словам официальных представителей Торгово-инвестиционной палаты Афганистана, проблемы, включая повышение Пакистаном пошлин на продовольственные товары из Афганистана, так и не были решены, и это одна из главных причин, почему объём экспорта гранатов сократился.

Официальные представители Торгово-инвестиционной палаты Афганистана также вновь обратились к правительству страны с призывом принять необходимые для решения этих проблем меры, иначе афганские предприниматели в сфере сельского хозяйства понесут значительные финансовые убытки.