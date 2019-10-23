Архангельск, , 16:05 — REGNUM В 2019 году в Ленском районе Архангельской области развернулись работы по ремонту и благоустройству невиданного ранее в этих местах масштаба, пишет «Собеседник». Московский инвестор отремонтировал десятки школ и детских садов, построил спортивные и детские площадки, а в будущем планирует сделать еще больше. Перспектива дальнейшего развития региона оказалась под вопросом благодаря местным депутатам.

Как сообщили СМИ, на прошлой неделе 36 депутатов обратились к президенту России Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Архангельской области Игорю Орлову и главе Ленского района Алексей Торкову. По их мнению, руководство Ленского района собирается «заключить соглашение между Ленским районом и городом Москва» о строительстве в районе станции «Шиес» современного экотехнопарка, способного решить мусорные проблемы сразу двух регионов.

«Вообще-то, — напоминает «Собеседник», — соглашение между Москвой и Архангельской областью действует уже почти восемь лет. В феврале текущего года губернатор Игорь Орлов и мэр Сергей Собянин утвердили программу сотрудничества в ее рамках на 2019−2023 годы. Среди самых различных направлений совместной деятельности важное место действительно занимает помощь Ленскому району — одному из самых далеких от областного центра. На социально-экономическое развитие района запланировано потратить два миллиарда рублей, причем полтора из них предназначены для инфраструктурных и социальных объектов. На сегодняшний день во всех детских садах и школах района капитальный ремонт либо ведется, либо закончен — в общей сложности работы охватили 58 объектов. В дальнейших планах столичных инвесторов — строительство в райцентре школы на 329 мест. В поселке Урдома должны появиться больница и детский сад. Вместе с ремонтом зданий в районе создают детские и спортивные площадки. Эти общедоступные игровые и тренировочные пространства отвечают самым современным требованиям надежности и безопасности. В Яренске, Лысимо и Запань-Яренге дети всех возрастов уже осваивают уличные лазалки, горки и лабиринты, а взрослые примеряются к тренажерам и гимнастическим снарядам».

«Всего в рамках социальной программы планируется построить порядка 20 спортивных игровых и детских площадок во всех поселках и деревнях Ленского района», — рассказали изданию в пресс-службе компании «Технопарк», которая одновременно является инвестором экотехнопарка в «Шиесе» и координатором социальной программы в Ленском районе.

Другое направление работ по этой программе — дорожное строительство и ремонт. Только в одном Яренске на эти цели уже выделено 200 миллионов рублей. Кроме того, району давно нужна удобная дорога на Котлас, да и на дороге Урдома — Витюнино пора обновить дорожное покрытие. Параллельно с дорогами планируется развивать и автопарк: в район было решено закупить новые машины скорой помощи и коммунальную технику.

Третья важная сторона сотрудничества — ликвидация нелегальных свалок, которых в Архангельской области накопилось просто огромное количество. На эту задачу решено потратить 206 млн рублей, причем большая их часть уже освоена. Так что 77 несанкционированных мест сбора мусора и 50 тысяч кубометров отходов уйдут в прошлое благодаря тому самому соглашению, против которого неожиданно выступили муниципальные депутаты.

«Вероятно, в действиях народных избранников присутствует толика лукавства — ведь ремонт-то повсюду уже проведен, детские площадки и тренажеры установлены, и вряд ли инвестор заберет все это с собой. Так что депутаты ничего не теряют, кроме, разве что, дальнейшей пользы для жителей района, — резюмирует «Собеседник». — Потому что появление на Шиесе экотехнопарка — это еще и 500 новых рабочих мест с заплатой выше 40 000 рублей в месяц, и порядка миллиарда рублей, которые поступят в бюджет Архангельской области за первые годы работы объекта».