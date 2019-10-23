Москва, , 16:09 — REGNUM В деле по иску акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» к бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину с точки зрения судебной практики были предприняты беспрецедентные шаги, пишет издание Rainbow-news в статье, полный текст которой мы предлагаем вашему вниманию.

«У зампреда ВС Олега Свириденко в декабре этого года истекают полномочия. Его ждет сложная процедура переназначения. Для этого необходимо получить положительную характеристику в ФСБ и в кадровом управлении АП, после чего кандидатуру рассматривают на Высшей квалифицированной комиссии судей. А уже после этого соответствующий указ передается на подпись президенту РФ.

За такую высокую и лакомую должность идет упорная борьба — как-никак, речь идет о руководстве всеми арбитражными судами по экономическим спорам. Поэтому «предвыборную» кампанию Свириденко начал уже сейчас. Зампреду нужно доказать свою эффективность, исполнительность и скорость принятия нужных решений. Легко себе представить, что кто-то, от кого зависит переназначение, мог поставить одним из условий вполне определенный исход конкретного судебного дела.

И некоторые факты, а также источники из канцелярий разных судов указывают на то, что одним из таких дел может быть иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» к бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину.

Напомним хронологию. В ноябре 2018 года миноритарии, владеющие 0,4% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», подали в суд на Павла Грудинина. Изначально они требовали взыскать с Грудинина около 1,1 млрд руб., но уже в январе 2019 года сумма исковых требований увеличилась до 2,1 млрд. В феврале 2019 года Арбитражный суд Московской области (АСМО) полностью отказал удовлетворении иска. Акционеры подали апелляцию на это решение, однако снова получили отказ. Тогда в июне 2019 года они подали кассационную жалобу. И вот здесь началось самое интересное.

Рассмотрение кассационной жалобы неоднократно откладывалось, последний раз это произошло в сентябре. Очевидно, у судей не было конкретного решения, а может быть они ждали какого-то сигнала сверху — дело Грудинина давно вышло за рамки обычного спора экономических субъектов. С юридической точки зрения здесь, вроде бы, все ясно — неспроста же АСМО и Десятый арбитражный апелляционный суд полностью отказали в иске. Но в итоге 9 октября рассмотрение кассационной жалобы все-таки состоялось, и суд принял совершенно неожиданное решение: вернул дело в АСМО на новое рассмотрение.

9 октября кассационный суд постановил вернуть дело в суд первой инстанции. Тогда же, спустя всего несколько часов после заседания, был опубликован и 18-страничный текст постановления. Подобная «оперативность» возможна, лишь если постановление было подготовлено заранее, еще до заседания. В таком случае получается, что судебный процесс — не более чем фикция с предопределенным исходом.

А уже 10 октября судья первой инстанции назначил дату нового заседания на 24 октября. То есть канцелярии двух разных судов сработали невероятно синхронно и организованно.

На заинтересованность в скорейшем и вполне определенном исходе дела может указывать еще и тот факт, что буквально на следующий день, 11 октября, суд по заявлению бывшей супруги Павла Грудинина Ирины Грудининой арестовал все акции как Грудинина, так и его троих детей, а также сотрудника ЗАО «Совхоз имени Ленина» Александра Федорова. Что здесь не так?

Во-первых, обеспечительные меры абсолютно не связаны с предметом спора — ведь таковым является взыскание денег, а арестованы оказались акции, которые в споре не фигурируют.

Во-вторых, по закону, акции арестовываются в последнюю очередь, если у ответчика больше нет иного имущества. Но судья не мог не знать, что в ситуации с Грудининым это совершенно не так. Ведь в основу определения об аресте акций легло решение Видновского суда о разделе общего имущества бывших супругов. А в этом решении прямо указывается, какое имущество должно быть разделено — и это не только акции. Даже по спорам, связанным с обращением ценных бумаг, арест акций — крайне редкое событие.

В-третьих, суд арестовал акции как ответчика, так и третьих лиц, которые даже не были привлечены к участию в деле.

В целом, с точки зрения судебной практики, были предприняты беспрецедентные шаги. Арбитражные суды в принципе очень редко накладывают обеспечительные меры, а на акции только в исключительных случаях и при наличии безусловных доказательств, относящихся к спору. В данном же случае суд во всем «разобрался» мгновенно.

При чем здесь Олег Свириденко? Движение дела — это устоявшийся бюрократический процесс, который занимает несколько недель, особенно если речь идет о передаче дела из одного суда в другой. Сначала судья должен подписать постановление, затем его должны подписать двое других судей. Дело поступает в канцелярию, та вместе с остальными завершившимися делами передает его из кассации в первую инстанцию. Канцелярия первой инстанции принимает дело и передает его судье первой инстанции. Ознакомившись с делом, судья назначает дату заседания. Здесь задействовано большое количество сильно занятых служащих, а изучение дел требует много времени.

Но в данном конкретном случае произошло настоящее чудо. Все эти занятые служащие разных судов и канцелярий, будто по мановению волшебной палочки, сработали как единый механизм. С учетом того, что все происходило в судах разных инстанций и в различных канцеляриях, без некого организующего центра такое просто невозможно. А учитывая, что суды разного уровня, такое руководство явно должно выходить за пределы компетенции председателя кассации или председателя суда первой инстанции. Это под силу только судьям Верховного суда.

Более того, есть информация о возможном давлении на судей. По словам источников в кассационном суде, председателю кассации пришлось отправить дело в АСМО на пересмотр «по звонку сверху». А источники в канцелярии суда первой инстанции сообщили, что проект постановления об аресте акций Грудинина и третьих лиц «пришел по электронной почте из Верховного суда». Именно поэтому судья вынужден был буквально в день заявления Грудининой подписать определение об аресте акций.

Звонки сверху, а тем более электронное письмо — это уже прямое давление на суд. Есть информация, что по этим фактам в ближайшее время будет инициирована проверка — соответствующее заявление поступит на имя директора ФСБ Александра Бортникова и на имя председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева».