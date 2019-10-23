Москва, 23 октября 2019, 16:31 — REGNUM Верховный Суд РФ не нашёл нарушений в изъятии сотрудниками ФСБ России декларации об амнистии капиталов при расследовании уголовного дела в отношении совладельца компании «Усть — Луга» Валерия Израйлита. Формально Верховный суд РФ прав. Вместе с тем, данное решение является спорным, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Кокорев.
Первый случай использования спецдекларации против самого же декларанта — это опасный пример, который может полностью дискредитировать закон «об амнистии капиталов», акцентирует внимание эксперт.
И поясняет, что федеральным законом
По имеющейся в СМИ информации, Валерия Израйлита привлекают к ответственности по статьям 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и 159 УК РФ («Мошенничество или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием»). Эти статьи уголовного кодекса не входят в указанный перечень. И формально Верховный суд России прав.
Вместе с тем, необходимо учесть не только точную букву закона, но и заверения российских властей, и смысл, придаваемый данному закону при его принятии. Так, частью 4 статьи 4 федерального закона № 140-ФЗ предусмотрено, что информация, указанная в декларации и сама декларация с приложенными к ней документами, не могут быть использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела, дела об административном и (или) налоговом правонарушении, если сам декларант об этом не просит. Смысл данного положения позволяет трактовать его суду по своему усмотрению, так как здесь не сказано о каких категориях уголовных дел идёт речь — о всех возможных или только о преступлениях по установленному законом перечню.
Юрист Павел Кокорев вместе с тем отметил, что даже лицу, не обладающему юридическим образованием и внимательно изучившему закон «об амнистии капиталов», должно быть понятно: определённые риски декларирования капиталов были изначально, поскольку не давали полной гарантии освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений.
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