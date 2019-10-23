Москва, , 16:31 — REGNUM Верховный Суд РФ не нашёл нарушений в изъятии сотрудниками ФСБ России декларации об амнистии капиталов при расследовании уголовного дела в отношении совладельца компании «Усть — Луга» Валерия Израйлита. Формально Верховный суд РФ прав. Вместе с тем, данное решение является спорным, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Кокорев.

Первый случай использования спецдекларации против самого же декларанта — это опасный пример, который может полностью дискредитировать закон «об амнистии капиталов», акцентирует внимание эксперт.

И поясняет, что федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены гарантии освобождения от уголовной ответственности по ряду перечню статей Уголовного кодекса РФ. В частности, бизнесмены не могут быть привлечены к уголовной ответственности согласно закону по статье 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»), частям первой и второй статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере»), статьям 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов…»), 199, 199.1 и 199.2 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией…»).

По имеющейся в СМИ информации, Валерия Израйлита привлекают к ответственности по статьям 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и 159 УК РФ («Мошенничество или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием»). Эти статьи уголовного кодекса не входят в указанный перечень. И формально Верховный суд России прав.

Вместе с тем, необходимо учесть не только точную букву закона, но и заверения российских властей, и смысл, придаваемый данному закону при его принятии. Так, частью 4 статьи 4 федерального закона № 140-ФЗ предусмотрено, что информация, указанная в декларации и сама декларация с приложенными к ней документами, не могут быть использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела, дела об административном и (или) налоговом правонарушении, если сам декларант об этом не просит. Смысл данного положения позволяет трактовать его суду по своему усмотрению, так как здесь не сказано о каких категориях уголовных дел идёт речь — о всех возможных или только о преступлениях по установленному законом перечню.

«Президент страны Владимир Путин в 2014 году говорил о том, что необходимо предусмотреть единоразовую полную амнистию капиталов без каких-либо ограничений. Таким образом, первый случай использования спецдекларации против самого же декларанта — это опасный пример, который может полностью дискредитировать закон «об амнистии капиталов», — считает эксперт.

Юрист Павел Кокорев вместе с тем отметил, что даже лицу, не обладающему юридическим образованием и внимательно изучившему закон «об амнистии капиталов», должно быть понятно: определённые риски декларирования капиталов были изначально, поскольку не давали полной гарантии освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений.

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