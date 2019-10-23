Нижний Новгород, , 15:57 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в 2019 году решены проблемы около 2 тыс. обманутых дольщиков. В регионах должны будут сверить реальное количество долгостроев с единым реестром проблемных домов, чтобы не допустить «замалчивания проблем». Об этом заявил заместитель приволжского полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий во время визита в Нижегородскую область вице-премьера России Виталия Мутко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпреда.

С 2019 года в регионах Поволжья сняты проблемы порядка 2 тыс. обманутых дольщиков. Позитивная динамика по сокращению числа долгостроев отмечена в Татарии, Чувашии, Оренбургской и Ульяновской областях.

Между тем, Алексей Кузьмицкий не исключает появления новых проблемных объектов и очередных обманутых участников долевого строительства. По его мнению, нужно нарастить темпы работы, чтобы обманутые дольщики «как можно быстрее» получили жильё. В настоящее время перед регионам поставлена задача до конца года провести «сверку» реального количества долгостроев с единым реестром проблемных объектов, чтобы видеть реальную ситуацию и не допустить «замалчивания проблем».

Региональные фонды защиты прав обманутых дольщиков созданы в восьми регионах — Башкирии, Татарии, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. К концу 2019 года фонды также начнут работать в Прикамье и Кировской области.

Напомним, фонды создаются для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов и завершения строительства проблемных домов. Федеральный фонд для решения проблем обманутых дольщиков создан в 2017 году по инициативе президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Мутко в ходе визита в Нижний Новгород оценил готовность новых квартир первых четырех домов проблемного нижегородского жилого комплекса «Новинки Smart City». Квартиры в новых домах получат 246 дольщиков. В 2020 году планируется сдать ещё 11 домов.

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