Москва, , 15:54 — REGNUM Все социальные обязательства России будут выполнены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Андрей Исаев Duma.gov.ru

«Бюджет спланирован так, что мы уверены в макроэкономической стабильности нашей страны. Он профицитен, есть необходимый запас денег, продолжается снижение нефтегазовых доходов, их доля в формировании бюджета, запланирована низкая инфляция — 3%. Это означает, что все социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме», — заявил Исаев.

По словам парламентария, макроэкономические показатели главного финансового документа страны говорят о том, что «не будут повторены ошибки 2016 года, когда мы с вами начинали нашу деятельность с внесения изменений, резали по живому уже по тем расходам, которые были запланированы, и на которые люди рассчитывали».

Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020−2022 гг. в первом чтении. Документ поддержали «Единая Россия» и ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали против. Комитет Госдумы по бюджету и налогам ожидает поправки ко второму чтению правительственной инициативы до вечера 4 ноября.

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