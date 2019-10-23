Липецк, , 15:54 — REGNUM В Липецкой области увеличат численность занятых в малом и среднем бизнесе и создадут новые рабочие места. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, поддержку малого и среднего предпринимательства обсудили участники совещания, которое 23 октября провёл глава администрации региона Игорь Артамонов.

По мнению Игоря Артамонова, существующих в регионе мер поддержки для предпринимателей недостаточно. Более того, многие бизнесмены часто не знают о дотациях, на которые могут рассчитывать. Артамонов поручил своему заместителю Дмитрию Аверову и начальнику управления экономики Сергею Курбатову разработать проект, направленный на стимулирование предпринимателей к развитию малого бизнеса в Липецкой области.

«Есть ряд предпринимателей с интересными и перспективными проектами, которые уехали в Москву, сославшись на то, что у нас их не поддерживают. Необходимо изучить опыт других регионов. Понять, каких мер поддержки не хватает в Липецкой области, и перестраивать работу с малым бизнесом», — заявил Игорь Артамонов.

Глава региона также раскритиковал систему популяризации предпринимательства в регионе. По словам Игоря Артамонова, с бизнесом нужно выстраивать более качественный диалог, проводить больше специализированных форумов, показывать интересные практики других субъектов, рассказывать о мерах поддержки предпринимательства, предлагать проекты, которые интересны региону.

«Стимулировать нужно не всё подряд, а самые актуальные, перспективные, инновационные проекты. Если у бизнесменов нет идей, значит, надо им предложить свободные ниши», — сказал Игорь Артамонов.

По приросту численности занятых в малом бизнесе Липецкая область занимает третье место в Центральном федеральном округе. По данным областного управления экономики, на 1 октября 2019 года число жителей региона, занятых в малом предпринимательстве, составило 123 тысячи 489 человек.