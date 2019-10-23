Москва, , 16:07 — REGNUM Проекты бюджетов Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020−2022 годы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по данным расчетов, доходы бюджета ФОМС в 2020 году составят 2,367 трлн рублей, а к 2022 году должны вырасти до 2,646 трлн рублей. Расходы фонда будут несущественно превышать доходы. Так, в 2020 году из фонда уйдет 2,369 трлн рублей, что обеспечит дефицит ФОМС в 1,4 млрд рублей. К 2022 году расходы должны вырасти до 2,653 трлн рублей, а дефицит — до 6,5 млрд рублей.

Доходы ФСС в 2020 году составят 811,6 млрд рублей, а к 2022 году достигнут 936,5 млрд рублей. Расходы в свою очередь прогнозируются на уровне 788,1 млрд рублей, а к 2022 году вырастут до 873,9 млрд рублей. Таким образом, смета фонда в 2020 году будет профицитной — доходы превысят расходы на 23,5 млрд рублей. Но к 2022 году расходы превысят поступления и бюджет ФСС станет дефицитным на 62,5 млрд рублей.