Сочи, Краснодарский край, , 15:09 — REGNUM Россия и целый ряд африканских стран на полях саммита Россия — Африка в Сочи заключили соглашение о создании фонда поддержки торговли между странами. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

По информации пресс-службы, соглашение было заключено между АО «Российский экспортный центр», ПАО «Сбербанк», ВЭБ. РФ и Gemcorp Capital LLP. Объём фонда поддержки составит $5 млрд, что отражает, как считают стороны соглашения, потребности российской и африканской сторон для совместных финансовых решений.

«Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путем организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объемов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российский товаров на африканский континент», — говорится в сообщении РЭЦ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил на форуме Россия — Африка в Сочи, что африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.