Нижний Новгород, , 14:52 — REGNUM Завершены работы по строительству первых четырех домов проблемного нижегородского жилого комплекса «Новинки Smart City». Готовность новых квартир проверили вице-премьер правительства России Виталий Мутко, губернатор Глеб Никитин и заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Мутко положительно оценил работу Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

«Эта система позволяет нам заходить на объекты, где застройщик обанкротился, санировать их, проводить работу по изучению технической документации, переподписывать с гражданами соглашения и заходить на стройку», — подчеркнул зампред правительства и добавил, что такой проект по достройке проблемных домов реализуется впервые.

Нижегородские власти создали свой областной фонд, мы привезли федерального подрядчика, отметил Мутко.

«Также мы улучшили стандарт сдачи, сделали дома с отделкой, элементами благоустройства, чтобы люди могли заезжать и жить», — заключил вице-премьер. Квартиры в новых домах получат 246 дольщиков.

По словам Никитина, в следующем году планируется завершить строительство еще 11 домов, а в 2021 году — оставшиеся дома ЖК. Таким образом, будут достроены все 25 домов жилого комплекса. Согласно дорожной карте, утвержденной Мутко, Фонд достроит дома жилого комплекса в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, минстрой Нижегородской области получил разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City». 23 октября первые жители нового комплекса будут получать ключи от квартир. Участниками строительства стали 1906 человек, 1550 из которых включены в реестр обманутых дольщиков. Первоначально застройщиком являлось ООО «Квартстрой Центр», в марте 2018 года общество было признано банкротом. Летом Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».