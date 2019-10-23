Москва, 23 октября 2019, 14:46 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о необходимости завершения строительства объектов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» за счёт средств федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.
С таким предложением Жвачкин выступил 23 октября на «Часе субъекта РФ» в рамках Дней Томской области в Совете Федерации.
Жвачкин напомнил, что томскую ОЭЗ технико-внедренческого типа «открывал президент Владимир Владимирович Путин».
Но на сегодняшний день ОЭЗ «нуждается в новом импульсе». Таковым могут стать два новых корпуса, строительство которых началось в 2015 году за счёт средств федерального бюджета.
Жвачкин, обращаясь к сенаторам, попросил включить расходы на достройку этих объектов, переданных региону, в новый бюджетный цикл.
Необходимая сумма, по предварительным оценкам, составляет порядка 1,5 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Жвачкин подарил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко уникальный 18-летний томский кедр.
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