Москва, , 14:46 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о необходимости завершения строительства объектов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск» за счёт средств федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

С таким предложением Жвачкин выступил 23 октября на «Часе субъекта РФ» в рамках Дней Томской области в Совете Федерации.

Жвачкин напомнил, что томскую ОЭЗ технико-внедренческого типа «открывал президент Владимир Владимирович Путин».

Но на сегодняшний день ОЭЗ «нуждается в новом импульсе». Таковым могут стать два новых корпуса, строительство которых началось в 2015 году за счёт средств федерального бюджета.

Жвачкин, обращаясь к сенаторам, попросил включить расходы на достройку этих объектов, переданных региону, в новый бюджетный цикл.

Необходимая сумма, по предварительным оценкам, составляет порядка 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Жвачкин подарил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко уникальный 18-летний томский кедр.

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