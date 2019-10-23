Сочи, Краснодарский край, , 14:44 — REGNUM Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса, во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. Об этом заявил в ходе открывшегося 23 октября в Сочи саммита «Россия — Африка» президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что эксперты прогнозируют рост ВВП африканских государств до 29 трлн долларов. Россия настроена наращивать присутствие в Африке, и эти планы будут поддерживаться на государственном уровне. «Концерны «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» реализуют на континенте перспективные нефтегазовые проекты <…> «Росатом» готов предложить африканским партнерам создание атомной индустрии, что называется, под ключ, строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов», — отметил российский президент.

«С точки зрения энергетики Африка — потенциально очень перспективный рынок, — уверен заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. — На сегодняшний день в странах континента к югу от Сахары около 600 млн человек не имеют доступа к электроэнергии. Создание новых энергогенерирующих мощностей — одна из первоочередных задач властей африканских стран. Улучшение ситуации с энергоснабжением, безусловно, повлечет за собой повышение уровня жизни».

«В формировании надежного и достаточного для ускоренного развития энергоснабжения особую роль может сыграть атомная энергетика. Она отвечает почти всем целям устойчивого развития ООН, является низкоуглеродной и хорошо масштабируется, — отметил эксперт. — Более того, создание новой высокотехнологичной отрасли автоматически повышает уровень образования, способствует развитию сопутствующих технологий в стране. Росатом сегодня может предложить Африканскому континенту основу для будущего развития. Конкуренция за рынок Африки сейчас только наращивает обороты, огромный интерес к ее ресурсам проявляют все ведущие экономические державы, и мы должны успеть занять эту нишу, создать или актуализировать, если необходимо, нормативную базу, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество на многие десятилетия вперед».