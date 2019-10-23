Киев, , 14:35 — REGNUM Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) поддержит в первом чтении законопроект №1210, который на 1,25% повышает ренту на добычу марганцевых руд и на 2% добычу железной руды. Об этом 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции ОПЗЖ Александр Колтунович.

Железная руда DanielCD~commonswiki

При этом он сообщил, что ко второму чтению фракция внесет в законопроект поправки, чтобы ввести экспортную пошлину на железную руду.

«Украина не может экспортировать железную руду. Нужно внести изменения в Таможенный кодекс. Должна действовать экспортная пошлина на вывоз железной руды… Мы выступаем за то, чтобы у нас развивалась инновационная экономика, чтобы у нас создавалась добавленная стоимость в стране, а не экспортировалась руда… Мы будем стимулировать отход от сырьевой экономики. Нужно, чтобы мы углубляли переработку внутри страны. Налоговой и таможенной политикой мы должны это стимулировать», — сказал Колтунович.

Он сообщил, что Киеву важно повышать доходы бюджета за счет сверхприбыльного крупного бизнеса.

«Мы знаем, что есть сверхприбыльный бизнес, где рентабельность превышает 200 и даже 300%. Когда мы говорим о незначительном повышении ренты, то идет перераспределение от более богатых на повышение социальных стандартов. Мы говорим о необходимости повышения пенсий, выплат детям. Для этого нужна ресурсная база», — добавил Колтунович.

Напомним, на Украине экспортом железной руды занимаются предприятия подконтрольные группе СКМ олигарха Рината Ахметова.

Как сообщалось, 3 октября председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев анонсировал повышение ставки ренты на марганцевую руду с 5% до 6,25%, а железной с 8% до 10%. По его словам, фискальный эффект от повышения ренты на добычу железной руды составит около 3 млрд гривен (120 млн долл). В настоящее время законопроект дорабатывается.