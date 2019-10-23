Киев, 23 октября 2019, 14:35 — REGNUM Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) поддержит в первом чтении законопроект №1210, который на 1,25% повышает ренту на добычу марганцевых руд и на 2% добычу железной руды. Об этом 23 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции ОПЗЖ Александр Колтунович.
При этом он сообщил, что ко второму чтению фракция внесет в законопроект поправки, чтобы ввести экспортную пошлину на железную руду.
Он сообщил, что Киеву важно повышать доходы бюджета за счет сверхприбыльного крупного бизнеса.
Напомним, на Украине экспортом железной руды занимаются предприятия подконтрольные группе СКМ олигарха Рината Ахметова.
Как сообщалось, 3 октября председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев анонсировал повышение ставки ренты на марганцевую руду с 5% до 6,25%, а железной с 8% до 10%. По его словам, фискальный эффект от повышения ренты на добычу железной руды составит около 3 млрд гривен (120 млн долл). В настоящее время законопроект дорабатывается.