Варшава, , 14:35 — REGNUM По результатам исследования, проведённого Польским экономическим институтом, Польша станет одной из стран, которые в наибольшей степени пострадают от выхода Великобритании из Евросоюза.

«Великобритания является третьим по счету торговым партнером Польши. Это важный рынок сбыта для наших товаров. Это видно особенно по автомобильному сектору, а также по сельскохозяйственному и продовольственному» — заявил «Польскому радио» эксперт института Анджей Кубисяк.

По мнению авторов исследования, в случае «жёсткого» Brexit, то есть выхода Британии из ЕС без соглашения, польская экономика пострадает больше других в Евросоюзе. Она потеряет 0,24% ВВП, что приведёт к ликвидации порядка 35 тысяч рабочих мест по стране.

Кроме того, постоянно проживающие в Британии польские граждане, число которых составляет уже около миллиона, для дальнейшего пребывания в стране будут должны подать заявления на получения статуса резидента. Иначе они не смогут легально работать, снимать жильё и т. д.

В настоящее время рассматривается вопрос об очередном переносе сроков выхода Британии из ЕС, поскольку соглашение об условиях выхода никак не удаётся согласовать. Глава Европейского совета, бывший премьер Польши Дональд Туск заявил недавно, что «решение о Brexit без соглашения никогда не будет принято ЕС».