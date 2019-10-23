Сочи, Краснодарский край, , 14:33 — REGNUM Росгеология в рамках форума Россия — Африка подписала меморандумы о взаимопонимании с Южным Суданом, Руандой и Экваториальной Гвинеей, которые предполагают изучение углеводородного потенциала этих стран.

Так, Росгеология подписала соглашения с министерствами горной промышленности Южного Судана и Экваториальной Гвинеи, а также советом горнодобывающей промышленности и углеводородного сырья Руанды, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Кроме того, на саммите представят свою продукцию и проведут переговоры о создании новых предприятий крупнейшие российские промышленные концерны. Общий объём оружейных заказов между странами Африки и Россией составляет $14 млрд.

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