Ставрополь, , 14:37 — REGNUM Правительство Ставрополья утвердило проект закона о бюджете края на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. В документе запланировано увеличение как доходной, так и расходной части, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе главы региона.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об основных параметрах и приоритетах бюджета на заседании правительства доложила вице-премьер — министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко.

Ожидается, что доходы бюджета в будущем году вырастут на 4,7 млрд рублей и составят 119,3 млрд рублей. Значительную их часть составят налоговые и неналоговые доходы в сумме 67,7 млрд. Также запланировано увеличение расходов краевой казны. По сравнению с 2019 годом, они вырастут более чем на 1 млрд рублей.

По словам Калинченко, бюджет региона сохранит свою социальную направленность. Традиционно значительная часть его расходов — свыше 67% — будет направлена на развитие и поддержку социальной сферы.

Проект главного финансового документа Ставрополья в настоящее время передан в региональную думу для парламентского рассмотрения.