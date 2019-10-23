Берлин, , 14:29 — REGNUM Немецкий производитель оборудования Bosch собирается сократить к 2021 году 1600 рабочих мест на своих заводах в Баден-Вюртемберге из-за снижения спроса на дизельные и бензиновые автомобили. Об этом пишет немецкий еженедельник Spiegel.

По словам пресс-секретаря компании, автомобильная промышленность находится в состоянии потрясений. Переход к электромобильности идет полным ходом, что влечет за собой спад в экономике и ослабление спроса на дизельные и бензиновые автомобили. Также сообщается, что пока нет информации о том, как именно будут сокращены рабочие места. На данный момент ведутся переговоры об этом с представителями работников.

Глава Bosch Фолькмар Деннер уже подтвердил в интервью в августе, что падение спроса на дизельные автомобили приведет к заметному сокращению рабочих мест. Деннер предложил сокращать сотрудников с выходными пособиями, досрочно отправлять на пенсию и сокращать число временных работников.

Представитель Bosch также сообщил, что компания выступает за сокращение рабочих часов в неделю до 35.

Напомним, в настоящее время в Bosch работает около 410 000 человек по всему миру, 140 000 из них — в Германии.

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