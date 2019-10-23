Сеул, , 14:28 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics попала в список «Ведущих компаний 2020 года» аналитической компании Bloomberg Intelligence. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Известно, что Samsung Electronics является единственной южнокорейской компанией, вошедшей в данный список.

«В следующем году Samsung может добиться больших результатов благодаря лидерству на рынке 5G и складным телефонам», — отметили аналитики компании.

В список Bloomberg также попали компания Facebook, американская развлекательная компания Netflix, немецкий автомобильный концерн Volkswagen, американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T, американская страховая компания AIG.

Список «Ведущих компаний 2020 года» — список компаний, работающих в различных областях, которые могут добиться наибольшего успеха или, напротив, столкнуться с трудностями в 2020 году.