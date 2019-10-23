Волгоград, , 14:19 — REGNUM В Волгоградской области получили гранты победители нового федерального конкурса «Агро-стартап». Как фермеры распорядились полученными средствами, передает 23 октября Общественное телевидение России.

Животных Олег Лукичев купил на средства государственного гранта, который получил в рамках нового федерального проекта «Агро-стартап». Его небольшой ферме всего три года.

В Степновское поселение Лукичев перебрался вместе с женой и детьми из Волгограда. Сначала у них было только восемь коров и куры. Чтобы увеличить поголовье, не хватало средств. В интернете Олег прочитал про конкурс «Агро-стартап» и подал документы для участия.

Олег Лукичев, фермер «Выиграл 4 миллиона, миллион пошел на создание кооператива, а 3 миллиона пошли на приобретение поголовья».

Коровы симментальской породы, купленные на грантовые деньги, дают много молока, в день — по 28 литров каждая. Лукичевы сдают его оптовикам по 16 рублей за литр. Большую часть выручки откладывают на то, чтобы обеспечить хозяйство электричеством, так как ферма расположена в стороне от жилых домов. Линии электропередачи сюда не доходят.

Олег Лукичев, фермер «Отсутствие электричества сдерживает, поставил бы дойку более мощную. Сейчас я дою две коровы, а можно было бы и целых шесть коров одновременно доить. Охладители молока можно было бы поставить в летний период».

За прокладку нескольких километров кабеля и строительство подстанции нужно заплатить 5 млн рублей. Пока Лукичевы обходятся генераторами и солнечными батареями.

Всего в проекте «Агро-стартап» в Волгоградской области приняли участие 58 человек. Гранты получили 45 начинающих фермеров.

Василий Иванов, председатель комитета по сельскому хозяйству Администрации Волгоградской области «У нас заключено соглашение с министерством сельского хозяйства, выделены дополнительные денежные средства, чтобы создавалась база для развития малых форм: покупки скота, тракторного состава, строительства ферм и зернотоков».

Сейчас Лукичевы создают кооператив, в который войдут два соседних хозяйства. Планируют в складчину купить машину для перевозки молока, и сдавать сырьё напрямую молокозаводу по 26 рублей за литр. Там принимают только большие объемы — не меньше тонны за раз. Столько фермеры могут сдавать, только объединившись.