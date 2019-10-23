Милан, Италия, , 14:18 — REGNUM Те, кто уклоняются от уплаты налогов, являются «паразитами», которые вредят честным гражданам, заявил в интервью Corriere della Sera в среду, 23 октября, министр юстиции Италии Альфонсо Бонафеде.

Именно поэтому в стране должен быть принят закон, по которому наказанием за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах будет лишение свободы, считает министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Италии рассматривает законопроект, согласно которому наказанием за уклонение от уплаты налогов на сумму более 100 тыс. евро будет лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

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