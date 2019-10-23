Турин, Италия, , 14:07 — REGNUM Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler планирует построить новый комплекс по сборке аккумуляторов на своем заводе Mirafiori в Турине. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Сообщается, что первоначально размер инвестиций составит 50 млн евро. Аккумуляторы, произведенные в новом комплексе, будут использоваться в полностью электрических моделях нового поколения, которые компания планирует выпустить.

Инвестирование в строительство новых производственных мощностей — это часть плана FCA объявленного в 2018 году, согласно которому компания намерена вложить 5 млрд евро в период с 2019 по 2021 годы в запуск своих первых электрических и гибридных моделей.

В компании собираются в начале 2020 года начать разработку аккумуляторов. А между 2020 и 2021 годами FCA планирует выпустить полностью электрическую версию электромобиля.

Напомним, в октябре стало известно, что итало-американскому автопроизводителю Fiat Chrysler в США может грозить штраф на сумму 79 млн долларов за несоблюдение стандартов экономии топлива.

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